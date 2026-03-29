Auto fährt Fussgänger in England an – sieben Verletzte

Keystone-SDA

Bei einem Vorfall in der englischen Stadt Derby sind mehrere Fussgänger von einem Auto angefahren und sieben Menschen dabei verletzt worden. Ein Mann sei festgenommen worden, teilte die Polizei der Grafschaft Derbyshire mit. Ihm werde versuchter Mord vorgeworfen.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich demnach im Stadtzentrum am Samstagabend. Einige der Angefahrenen seien schwer verletzt, aber niemand lebensbedrohlich, hiess es. Rettungskräfte versorgten die Opfer und brachten sie ins Krankenhaus.

Kurz nach dem Vorfall hielten Beamte ein Fahrzeug an, das mutmasslich an dem Vorfall beteiligt war. Der Fahrer, ein ursprünglich aus Indien stammender Mann in den Dreissigern, wurde festgenommen und bleibe in Polizeigewahrsam, wie es weiter hiess. Der Mann habe «mit Absicht» schwere Verletzungen durch gefährliches Fahren verursacht, hiess es von der Polizei. Ermittlungen zum Hintergrund und möglichen Motiven der Tat liefen weiter. Man gehe nicht davon aus, dass weiter Gefahr bestehe.

Die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung zu einem schwarzen Wagen, der an den Geschehnissen beteiligt gewesen sein soll.

Die Strasse Friar Gate, in die das Auto in die Fussgänger hineinfuhr, sowie umliegende Strassen waren auch am Sonntagvormittag weiter abgesperrt.