Auto in Sigriswil über Abhang hinuntergestürzt

Keystone-SDA

Ein Auto ist am Sonntagabend in Sigriswil vom Kurs abgekommen und einen Abhang hinuntergestürzt. Der Wagen überschlug sich mehrfach.

(Keystone-SDA) Der Autolenker wurde leicht verletzt, sein Beifahrer jedoch schwer. Er musste aus dem Wrack befreit und anschliessend per Helikopter ins Spital geflogen werden, wie die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Zuvor war das Auto von Sigriswil her Richtung Tschingel unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam es in einer Rechtskurve von der Strasse ab und prallte zuerst gegen einen Baum, bevor es den Abhang hinunterstürzte.

Die Berner Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Die Tschingelstrasse wurde für die Unfallarbeiten rund drei Stunden gesperrt.