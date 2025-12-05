Auto kippt nach Kollision mit Baumreihe in Unterlunkhofen AG

Keystone-SDA

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend in Unterlunkhofen AG nach einer Kollision mit einer Baumreihe in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Der 36-Jährige wurde beim Selbstunfall mittelschwer bis schwer verletzt. Ein Rettungshelikopter brachte ihn in ein Spital.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gemäss einer Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei vom Freitag gegen 21.00 Uhr auf der Rottenschwilerstrasse. Der Lenker war mit seinem Fahrzeug aus derzeit noch ungeklärten Gründen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und in die Baumreihe geprallt. Der Wagen kam auf der Seite liegend zum Stehen.

Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Fahrzeugwrack. Am Auto entstand Totalschaden, mehrere Bäume wurden beschädigt. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.