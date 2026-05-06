Auto kollidiert auf der A4 in Schaffhausen mit einem Lastwagen

Keystone-SDA

Auf der A4 in Schaffhausen ist am Mittwochnachmittag ein Auto mit einem Lastwagen kollidiert. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

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(Keystone-SDA) Zur Kollision kam es, als ein 75-jähriger Autolenker auf der Einfahrt zur A4 seitlich mit einem Lastwagen zusammenstiess. Das teilte die Schaffhauser Polizei mit. Das Auto drehte sich daraufhin und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Verletzt wurde niemand.