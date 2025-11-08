Auto prallt in Findling – vier Verletzte in Neerach ZH

Keystone-SDA

Ein 18-jähriger Autolenker ist am späten Freitagabend in Neerach ZH in einen Findling geprallt. Alle vier Insassen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Ambulanzen brachten sie ins Spital.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zu dem Unfall kam es in einer Rechtskurve, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Aus ungeklärten Gründen geriet der 18-Jährige über die Gegenfahrbahn und prallte dort in den grossen Findling. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen auf. Die Strasse war zur Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.