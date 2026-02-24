The Swiss voice in the world since 1935
Autobrand verursacht in Amriswil TG tausende Franken Schaden

Keystone-SDA

Bei einem Fahrzeugbrand in Amriswil ist am Montag ein Sachschaden von mehreren tausend Franken entstanden. Die Feuerwehr war gemäss der Polizei rasch vor Ort und löschte den Brand.

(Keystone-SDA) Kurz vor 16 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass auf einem Vorplatz an der Kreuzlingerstrasse ein parkiertes Auto brenne. Dies schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung.

Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund, heisst es im Communiqué weiter.

