Autofahrer bei Frontalkollision in Wiedlisbach schwer verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision in Wiedlisbach ist am Montagmittag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Die Rega flog ihn ins Spital, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Auto war von Wangen an der Aare in Richtung Bannwil unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen geriet es auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Der Autofahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Strassenabschnitt war während mehrerer Stunden gesperrt.