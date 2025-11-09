Autofahrer entkommt in Miralago GR nach Unfall einer Zugkollision

Keystone-SDA

Ein Autofahrer ist in Miralago im Kanton Graubünden eine Stützmauer hinuntergestürzt und einer Kollision mit dem nahenden Zug nur knapp entkommen. Mit mittelschweren Verletzungen verliess er das Fahrzeug, ehe der Zug trotz Notbremsung seinen Wagen streifte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 34-jährige Lenker war am Samstag kurz vor 19.30 Uhr auf der Hauptstrasse von Brusio in Richtung Poschiavo unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Beim Anschluss Miralago Süd kollidierte sein Fahrzeug mit Signaltafeln und flog über die Leitplanke die Stützmauer hinunter. Es landete zunächst auf dem Dach eines abgestellten Autos, ehe es weiter über die Strasse geschleudert wurde und neben den RHB-Gleisen zum Stillstand kam.

Privatpersonen brachten den Mann ins Spital in Poschiavo, wie es in der Mitteilung hiess. An beiden Autos entstand Totalschaden, an der Front des Zuges ein geringer Sachschaden. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen.