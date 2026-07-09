Autofahrer erfasst 6-jährigen Knaben in Winterthur ZH tödlich

Keystone-SDA

Teilen

Ein sechsjähriger Knabe ist am Donnerstagnachmittag in Oberwinterthur ZH von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich, als ein 36-jähriger Mann sein Auto auf einem Vorplatz umparkieren wollte, wie die Stadtpolizei mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Vorfall sei es gegen 17.45 Uhr an der Stadlerstrasse gekommen, schrieb die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstagabend in einer Mitteilung. Ein Notarzt konnte demnach vor Ort nur noch den Tod des Kindes feststellen.

Nach ersten Erkenntnissen habe der 36-jährige Autolenker sein Fahrzeug auf dem Vorplatz vor einem Haus manövrieren wollen, als es zur Kollision kam. Ein Careteam betreute laut der Polizei die Familie des Kindes sowie den Fahrer des Unfallwagens.

Die genaue Unfallursache werde von der Stadtpolizei, dem Forensischen Institut Zürich, der Abteilung Unfall-Beweissicherung-Dokumentation, der Kantonspolizei Zürich sowie der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.