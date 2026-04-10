Autofahrer kollidiert in Gossau SG mit einem Unfallhelfer

Keystone-SDA

Am frühen Freitagmorgen hat ein 60-jähriger Autofahrer auf der Flawilerstrasse in Gossau einen Mann angefahren. Der 54-Jährige hielt sich am Fahrbahnrand auf und half bei einem Wildunfall. Der Rettungsdienst brachte ihn schwer verletzt ins Spital.

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(Keystone-SDA) Zuvor meldete ein Autofahrer der Notrufzentrale eine Kollision mit einem Reh, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilte. Der 54-Jährige hielt an und zeigte sich behilflich. Um 6.00 Uhr fuhr der 60-jährige Fahrzeuglenker in Richtung Flawil an der Unfallstelle vorbei. Dabei erfasste er den Helfer.