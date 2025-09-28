The Swiss voice in the world since 1935
Autofahrer kommt bei Selbstunfall in Endingen AG ums Leben

Ein 40-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Selbstunfall in Endingen AG ums Leben gekommen. Er kam in einer Rechtskurve von der Strasse ab und wurde unter seinem Fahrzeug eingeklemmt, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte.

(Keystone-SDA) Ein Jagdaufseher entdeckte den Unfallwagen kurz nach 22.30 Uhr am Rand eines Maisfeldes. Der herbeigerufene Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Autofahrer war ausserorts auf dem Weg in Richtung Würenlingen von der Strasse abgekommen. Der Wagen fuhr durch eine Wiese, streifte einen Baum und geriet auf einen Acker. Dort überschlug sich das Auto und blieb auf der Seite liegen. Der Lenker trug laut Polizei keinen Sicherheitsgurt.

Die Strecke blieb bis am frühen Sonntagmorgen gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eröffnete eine Untersuchung zur Klärung der Unfallursache.

