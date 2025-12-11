Autofahrer kommt bei Unfall in Brügg ums Leben

Keystone-SDA

Ein Autofahrer ist am Mittwochabend auf der A5 bei Brügg gegen eine Betonmauer geprallt. Der Lenker erlag seinen schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zuvor war der Autofahrer durch den Längholztunnel gefahren, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Aus noch nicht geklärten Gründen kollidierte er ausserhalb des Tunnels mit einer Betonwand. Das Auto fing Feuer und brannte aus.

Formell identifiziert ist das Todesopfer noch nicht, es bestehen jedoch Hinweise auf die Identität, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Für die Unfallarbeiten wurde der Längholztunnel in Fahrtrichtung Brügg mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.