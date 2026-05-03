Autofahrer prallt bei Rothrist AG in Mauer und verletzt sich
Bei Rothrist im Aargau ist am Sonntagmorgen ein 72-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und in eine Sichtschutzmauer geprallt. Zeitweise bewusstlos musste er laut der Kantonspolizei Aargau mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren werden. Das Auto erlitt Totalschaden. Warum der Mann geradeaus fuhr statt der Fahrbahn zu folgen, war zunächst unklar.
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