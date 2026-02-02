The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Autofahrer stirbt nach Selbstunfall im Stadtzürcher Kreis 4

Keystone-SDA

Bei einem Autounfall im Stadtzürcher Kreis 4 ist am Montagabend der 55-jährige Lenker ums Leben gekommen, dessen ebenfalls 55-jährige Beifahrerin wurde verletzt ins Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Auto war kurz nach 16 Uhr aus zunächst ungeklärten Gründen stadteinwärts von der Bullingerstrasse abgekommen und gegen einen Schutzpfosten sowie einen Baum geprallt und am Ende aufs Dach gekippt, wie die Stadtpolizei Zürich am Montagabend mitteilte.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft