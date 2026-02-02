Autofahrer stirbt nach Selbstunfall im Stadtzürcher Kreis 4

Keystone-SDA

Bei einem Autounfall im Stadtzürcher Kreis 4 ist am Montagabend der 55-jährige Lenker ums Leben gekommen, dessen ebenfalls 55-jährige Beifahrerin wurde verletzt ins Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Das Auto war kurz nach 16 Uhr aus zunächst ungeklärten Gründen stadteinwärts von der Bullingerstrasse abgekommen und gegen einen Schutzpfosten sowie einen Baum geprallt und am Ende aufs Dach gekippt, wie die Stadtpolizei Zürich am Montagabend mitteilte.