Autofahrer stirbt nach Selbstunfall in Hergiswil NW

Keystone-SDA

Ein 34-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Hergiswil NW nach einem Selbstunfall gestorben. Der Mann erlag noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Aus bisher ungeklärten Gründen war das Auto auf der Seestrasse frontal in eine Mauer geprallt, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Dienstag in einem Communiqué schrieb.

Der Lenker war in Richtung Stansstad unterwegs, hiess es weiter. Ein anderer Autofahrer hatte den stark beschädigten Personenwagen am Dienstag um etwa 07:30 Uhr gemeldet.

Im Nachgang war die Hauptstrasse zwischen Acheregg und Hergiswil Dorf in beide Richtungen für rund drei Stunden gesperrt.

Die Polizei stellt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen zur genauen Unfallursache an.