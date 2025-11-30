Autofahrer stirbt nach Selbstunfall in Rupperswil AG

Ein Autofahrer ist bei einem Selbstunfall in Rupperswil AG in der Nacht auf Sonntag tödlich verletzt worden. Seine beiden Mitfahrerinnen erlitten schwere Verletzungen.

(Keystone-SDA) Der 46-jährige Schweizer verlor um kurz nach 01.30 Uhr aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Auto, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte.

Eine stark übersetzte Geschwindigkeit stehe aufgrund des Schadensbildes im Zentrum der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

Das Auto war auf der Aatalerstrasse in Richtung Wildegg unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam es rechts von der Fahrbahn ab und prallte kurz vor einem Kreisel heftig gegen eine Dosierungsanlage.

Für den Fahrer kam gemäss Communiqué jede Hilfe zu spät. Die verletzten Mitfahrerinnen, 19 und 46 Jahre alt, wurden ins Spital gebracht.

Am Auto entstand Totalschaden.