Autofahrerin bei Kollision mit Tram in Arlesheim verletzt

Keystone-SDA

Eine 82-jährige Autofahrerin ist am Sonntagabend bei einer Kollision mit einem Tram in Arlesheim BL verletzt worden. Sie wurde in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Lenkerin habe ihr Auto an einer Kreuzung zunächst bei Rotlicht gestoppt und sei danach mutmasslich wegen Sonneneinstrahlung irrtümlich losgefahren. Dabei habe sie das Rotlicht missachtet und sei mit einem Tram der Linie 10 zusammengestossen. Die Fahrgäste im Tram blieben laut Polizei unverletzt.