The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Autolenkerin verletzt sich bei Selbstunfall in Himmelried SO

Keystone-SDA

Eine 68-jährige Autolenkerin ist am Donnerstagabend in Himmelried SO bei einem Selbstunfall leicht verletzt worden. Ihr Auto kippte nach einer Kollision mit der Strassenböschung auf die Seite und erlitt Totalschaden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr auf der Grellingerstrasse. Die Frau sei mit ihrem Auto in Richtung Grellingen unterwegs gewesen, als sie aus noch unklaren Gründen mit der rechten Fahrbahnrandböschung kollidiert sei.

Angehörige der Feuerwehr hätten die leicht verletzte Lenkerin aus dem Auto bergen müssen. Ein Rettungsdienst brachte sie anschliessend zur Behandlung in ein Spital.

Die Grellingerstrasse musste aufgrund des Verkehrsunfalls für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst standen auch die Feuerwehren Himmelried und Breitenbach sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft