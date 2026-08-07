Autolenkerin verletzt sich bei Selbstunfall in Himmelried SO

Keystone-SDA

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Eine 68-jährige Autolenkerin ist am Donnerstagabend in Himmelried SO bei einem Selbstunfall leicht verletzt worden. Ihr Auto kippte nach einer Kollision mit der Strassenböschung auf die Seite und erlitt Totalschaden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr auf der Grellingerstrasse. Die Frau sei mit ihrem Auto in Richtung Grellingen unterwegs gewesen, als sie aus noch unklaren Gründen mit der rechten Fahrbahnrandböschung kollidiert sei.

Angehörige der Feuerwehr hätten die leicht verletzte Lenkerin aus dem Auto bergen müssen. Ein Rettungsdienst brachte sie anschliessend zur Behandlung in ein Spital.

Die Grellingerstrasse musste aufgrund des Verkehrsunfalls für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst standen auch die Feuerwehren Himmelried und Breitenbach sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.