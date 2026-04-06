Axa rechnet wegen Iran-Krieg mit über drei Millionen Franken Kosten

Keystone-SDA

Der Reiseversicherer Axa rechnet einem Medienbericht zufolge insgesamt mit über 2000 Schadensfällen wegen des Krieges im Nahen und Mittleren Osten. Die Kosten würden damit über drei Millionen Franken betragen, berichtete der "Blick" online.

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(Keystone-SDA) Die News-Website berief sich auf Angaben des Versicherers. Dauere der Krieg länger oder breite sich der Konflikt aus, könnten die Kosten für die Axa weiter steigen, hiess es. Beglichen wurden bis jetzt Schadensfälle in Höhe von rund einer Million Franken. Die Axa erreichen dem Bericht zufolge im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg noch immer 50 bis 60 Anfragen pro Tag. In den ersten beiden Wochen des Krieges waren es bis zu 300 zusätzliche Anfragen pro Tag.

Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran führte laut dem Bericht zu einer kurzfristigen Nachfrage bei den Reiseversicherungen. Laut der Axa betrug die Zunahme 20 bis 25 Prozent in den ersten beiden Märzwochen. Inzwischen normalisierte sich die Nachfrage wieder.