Bürger Sri Lankas wählen neues Parlament

Gut zwei Monate nach dem Antritt des linksgerichteten Präsidenten Anura Kumara Dissanayake hat in Sri Lanka die Wahl zu einem neuen Parlament begonnen. Die von Dissanayake angeführte Allianz der Nationalen Volksmacht (NPP) strebt eine Mehrheit in der 225 Sitze zählenden Volksvertretung an.