Bad Bunny auf Spitzenplatz der Spotify-Charts in der Schweiz

Keystone-SDA

Bad Bunny ist in der Schweiz im Jahr 2025 der meistgehörte Musiker auf der Streaming-Plattform Spotify. Dahinter liegen Drake und Taylor Swift, wie Spotify am Donnerstag auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der aus Puerto Rico stammende Latin-Pop- und Rap-Musiker Bad Bunny belegt auch weltweit den Spitzenplatz bei Spotify. Der international als Nummer zwei aufgeführte Popstar Taylor Swift musste sich in der Schweiz mit Platz drei begnügen, geschlagen vom kanadischen Rapper Drake, der auf der weltweiten Liste Platz vier belegt.

Die Top 10 der bei Spotify in der Schweiz meistgestreamten Musikerinnen und Musiker des Jahrs 2025:

1. Bad Bunny

2. Drake.

3. Taylor Swift

4. The Weeknd

5. GIMS

6. David Guetta

7. Billie Eilish

8. Linkin Park

9. Travis Scott

10. Ed Sheeran

Die beliebtesten Songs der Schweizer Spotify-Hörerinnen und -Hörer waren: «Ordinary» von Alex Warren, gefolgt von «APT» von Rosé und Bruno Mars sowie «DtMF» Bad Bunny.

Bady Bunny führt mit «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» in der Schweiz auch die Spotify-Album-Charts an. Er liegt damit vor Alex Warren mit «You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1) und «Hit Me Hard And Soft» von Billie Eilish.

Musikerinnen und Musiker aus der Schweiz sind auf den Top-Plätzen von Spotify nicht zu finden.

Spotify ist Marktführer bei Musik-Streamingdiensten. Die Nutzerzahlen sind dieses Jahr wieder gestiegen und liegen weltweit aktuell bei rund 713 Millionen monatlich aktiven Hörern.