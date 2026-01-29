Bahnhofplatz in Muttenz BL wird erneuert

Keystone-SDA

Der Bahnhofplatz in Muttenz BL wird für 6,4 Millionen Franken erneuert und umgestaltet. Der Landrat hat am Donnerstag eine entsprechende Vorlage der Regierung einstimmig verabschiedet

(Keystone-SDA) Der Bahnhofplatz soll einen begrünten Aufenthaltsbereich, eine Veloabstellanlage und einen teilweise überdachten Bushof mit fünf hindernisfreien Haltekanten sowie diverse Parkplätze erhalten, wie die Regierung in ihrer Vorlage schreibt.

An den 6,4 Millionen Franken Gesamtkosten beteiligt sich der Bund mit maximal 2,2 Millionen Franken, wie es in der Vorlage heisst. Die Gemeinde Muttenz BL und die SBB würden zusätzlich 410’000 Franken für weitere Infrastruktur bezahlen, die über den Bahnhofplatz hinausgehe.

Die vorberatende Bau- und Planungskomission des Landrates hatte die Vorlage einstimmig befürwortet.