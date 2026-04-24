Bahnstrecke Luzern-Zürich an zwei Wochenenden unterbrochen

Keystone-SDA

Die Bahnstrecke zwischen Luzern und Zürich ist an zwei Wochenenden im Mai jeweils bis Ebikon unterbrochen. Auf der Strecke verkehren Ersatzbusse. Grund dafür sind Arbeiten in Luzern an der eingleisigen Reussbrücke im Bereich Fluhmühle.

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(Keystone-SDA) Wie die SBB am Freitag mitteilten, bleibt der Abschnitt vom 1. bis 4. und vom 8. bis 11. Mai jeweils von Freitagabend 22 Uhr bis Montagmorgen 4.30 Uhr gesperrt. Deshalb kommt es auch zu Fahrplanänderungen, Fahrzeitverlängerungen und Zugausfällen.

Ferner gibt es für die Vor- und Nachtarbeiten Ende April und Mitte Mai nächtliche Sperrungen zwischen 23.50 Uhr und 5.10 Uhr. Diese können ebenfalls zu Veränderungen im Fahrplan führen, hiess es weiter.

Reisenden wird empfohlen, vor der Fahrt die SBB App zu konsultieren.

Totalsanierung nach gut 40 Jahren

Die Reussbrücke Fluhmühle ist über hundert Jahre alt. Ihre bogenförmigen Trägerbrücken sind markant und haben gemäss SBB «denkmalpflegerischen Seltenheitswert». Die Brücke wurde letztmals 1987 renoviert. Im Zuge einer Totalsanierung erneuern die SBB den Korrosionsschutz an allen Stahlteilern. Ferner sollen die zwei Pfeiler und die Widerlager an beiden Flussufern vom Pflanzenbewuchs befreit werden.

Bei den Arbeiten im Mai wird der zweite sanierte Brückenteil eingehoben und der nächste Brückenbogen zur Instandsetzung an Land gebracht.

Das Projekt will die SBB im Oktober 2027 abschliessen können. Die Kosten werden auf 15,3 Millionen Franken geschätzt.