Bahnverkehr zwischen Lausanne und Renens stark eingeschränkt

Keystone-SDA

Der Bahnverkehr zwischen Lausanne und Prilly-Malley ist seit Sonntagabend um 20.45 Uhr stark eingeschränkt. Grund ist ein Kabelbrand im Bahnhof Lausanne. Nach Angaben der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) dauert die Störung mindestens bis Dienstag um 04.00 Uhr.

(Keystone-SDA) Nach dem derzeitigen Untersuchungsstand wurden rund 40 Kabel beschädigt. Die Schäden seien erheblich, teilten die SBB mit. Zahlreiche Mitarbeitende arbeiten derzeit mit Hochdruck an den Reparaturen. Die Arbeiten seien sehr komplex, sagte SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Erste Züge zwischen Lausanne und Renens verkehren inzwischen wieder, jeweils zwei pro Richtung um halb und um Punkt. Seit 7 Uhr stünden zudem 30 Ersatzbusse im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein pyrotechnischer Gegenstand aus einem Fan-Zug geworfen worden sein. Die genaue Ursache wird weiterhin abgeklärt. Lausanne hatte am Sonntag spätnachmittags das Genfersee-Derby der Super League zwischen Lausanne-Sport und dem Servette FC (3:3) ausgetragen.

Ob die SBB Anzeige wegen des Vorfalls erstatten werden, konnte zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden.

Reisende brauchen Geduld

Trotz der im Einsatz stehenden Ersatzbusse braucht es für den heutigen Reisetag Geduld. Die SBB empfehlen, nicht zwingend notwendige Fahrten zwischen Lausanne und Renens zu verschieben und wenn möglich im Homeoffice zu arbeiten.

Auch für Reisende aus und in die Deutschschweiz gelten Umleitungen: Verbindungen zwischen Genève-Aéroport, Genève oder Morges und Bern sowie Basel SBB werden via Biel/Bienne umgeleitet. Auch Reisende nach Olten, Aarau, Zürich HB, Luzern, Zofingen und Sursee reisen via Biel/Bienne.

Verbindungen zwischen Zürich HB, St. Gallen oder Olten und Lausanne werden via Bern geführt. Reisende zwischen Biel/Bienne und Lausanne reisen ebenfalls via Bern.

Für Fahrten zwischen Genève-Aéroport, Genève oder Morges und Fribourg/Freiburg gilt eine Umleitung via Yverdon-les-Bains. Reisende zwischen Neuchâtel und Lausanne reisen via Fribourg/Freiburg.