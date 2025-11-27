Barbara Egger-Jenzer neue Präsidentin von Pro Senectute Kanton Bern

Keystone-SDA

Alt SP-Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer ist am Donnerstag zur neuen Präsidentin von Pro Senectute Kanton Bern gewählt worden. Sie tritt die Nachfolge von alt SP-Grossrat Beat Antener an.

(Keystone-SDA) Antener stand dem Stiftungsrat elf Jahre lang vor, wie aus einer Mitteilung von Pro Senectute vom Donnerstag hervorgeht. Unter seiner Führung habe sich die Organisation als zentrale Anlaufstelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen weiter gefestigt.

Mit Barbara Egger-Jenzer übernehme eine bestens vernetzte und engagierte Persönlichkeit das Präsidium, heisst es in der Mitteilung weiter. Als langjährige Ombudsfrau für Alters- und Heimfragen kenne Egger-Jenzer die Herausforderungen der Altersarbeit aus nächster Nähe.

Egger-Jenzer war von 2002 bis 2018 bernische Regierungsrätin und stand der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion vor.