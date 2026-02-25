Bargeldinitiative und Individualbesteuerung mit grossen Chancen

Keystone-SDA

Gute Chancen für die Bargeldinitiative und die Einführung der Individualbesteuerung: Beide dürften bei der Volksabstimmung am 8. März angenommen werden. Keine Chance sehen Umfragen von Mitte Februar für die SRG-Halbierungsinitiative und die Klimafondsinitiative.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss der 20 Minuten-/Tamedia-Abstimmungsumfrage vom 18. und 19. Februar wird die Bargeldinitiative von 53 Prozent der Befragten unterstützt, der Gegenvorschlag von 65 Prozent. Die Einführung der Individualbesteuerung wird ebenfalls von 53 Prozent der Befragten befürwortet. Die SRG-Halbierungsinitiative lehnen 57 Prozent der Befragten ab, bei der Klimafondsinitiative sind es 68 Prozent.

Deutlicher für die Bargeldinitiative sprachen sich die Befragten in der SRG-Umfrage zwischen 11. und 19. Februar aus, nämlich 61 Prozent, für den Gegenvorschlag gar 70 Prozent. Für die Individualbesteuerung wäre das Ergebnis mit 52 Prozent Ja knapp gewesen.

Verworfen worden wären sowohl die SRG-Halbierungsinitiative mit 54 Prozent als auch die Klimafondsinitiative mit 65 Prozent Gegenstimmen.