Basejumper stürzt in Vorarlberg aus 50 Metern auf Schotterstrasse

Keystone-SDA

Ein 28-jähriger Basejumper ist am Sonntagmorgen in Hohenems A rund 50 Meter auf eine Schotterstrasse abgestürzt. Er verletzte sich dabei schwer. Wie die Landespolizei Vorarlberg mitteilte, öffnete sich der Fallschirm nicht.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich in einem Steinbruch. Trotz seiner schweren Verletzungen setzte der Mann noch selbstständig einen Notruf ab. Nach einer medizinischen Erstversorgung flog ihn ein Helikopter ins Landeskrankenhaus Feldkirch A.

Basejumper stürzen sich mit Fallschirmen von Felsen oder Gebäuden. In Österreich ist Basejumping – anders als in der Schweiz – verboten.