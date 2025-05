Basel bereitet 700 Freiwillige auf den Eurovision Song Contest vor

Rund 320 Personen haben am Freitagnachmittag in Basel an einer der beiden offiziellen Informationsveranstaltungen zum Eurovision Song Contest (ESC) teilgenommen und ihre Kleider abgeholt. 700 Freiwillige sind während des ESC im Einsatz.

(Keystone-SDA) Die Volunteers werden unter anderem für die Betreuung der internationalen Delegationen, die Begrüssung der Fans bis hin zur Lenkung der Besucherströme eingesetzt.

Die 700 Freiwilligen kommen vorwiegend aus der Region Basel – vertreten sind 33 Nationen, wie Sarah Kreis, Head of Volunteer der Host City Basel, am Informationsanlass im Congress Center der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Die älteste Person ist 80 Jahre alt. In einer ersten Phase haben sich 7000 Freiwillige angemeldet, in der konkreten Phase waren es laut Kreis noch 3500 Interessierte.

Als Gegenleistung erhalten die freiwilligen Helferinnen und Helfer neben dem Blick hinter die Kulissen des ESC auch Kleidung, Goodies, Verpflegung und eine Abschlussparty. Auch dürfen sie den Öffentlichen Verkehr gratis benutzen und einige Volunteers können am 11. Mai bei der Parade mitlaufen, wie Kreis sagte.