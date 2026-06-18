Basel nimmt erste fünf Mobilitäts-Hubs probeweise in Betrieb

Keystone-SDA

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Der Kanton Basel-Stadt hat die ersten fünf sogenannten Mobilitäts-Hubs in Betrieb genommen. An diesen markierten Standorten stehen der Bevölkerung verschiedene Leihfahrzeuge zur Verfügung.

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(Keystone-SDA) Die fünf Standorte befinden sich am Wettsteinplatz, am Kannenfeldplatz, beim Barfüsserplatz, beim Wielandplatz und am Eisenbahnweg, wie das Bau- und Verkehrsdepartement am Donnerstag mitteilte. Bis zum Ende des Jahres sollen fünf weitere solcher Hubs hinzukommen.

Der Standort am Eisenbahnweg ist der erste Hub auf privatem Grund und entstand in Zusammenarbeit mit Roche. Dort können neben Leihvelos und -trottis auch Firmenautos, Parkplätze und Elektro-Ladestationen des Unternehmens genutzt werden, wie es weiter heisst.

Mit dem zweijährigen Pilotprojekt will der Kanton Erfahrungen sammeln. Es soll unter anderem aufzeigen, wie solche Angebote den öffentlichen Verkehr mit dem Velo- und Fussverkehr verbinden. Zudem sollen die Hubs zu mehr Ordnung im öffentlichen Raum beitragen.