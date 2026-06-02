Basel Tourismus erhält 300’000 Franken für 3D-Stadtmodell

Keystone-SDA

Der Verein Basel Tourismus erhält einen Beitrag von 300'000 Franken aus dem Stadtbelebungsfonds für die Erstellung eines 3D-Stadtmodells. Die Finanzhilfe ist für den neuen Standort von Basel Tourismus in der alten Hauptpost vorgesehen.

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(Keystone-SDA) Das öffentlich zugängliche 3D-Stadtmodell wird im Erdgeschoss der alten Hauptpost ausgestellt, wie die Basler Regierung am Dienstag mitteilte. Dort wird sich künftig das neue Besucherzentrum von Basel Tourismus befinden.

Das Projekt soll als Anziehungspunkt im Gebiet Rüdengasse/Gerbergasse dienen. Vorgesehen ist gemäss Communiqué, dass das Besucherzentrum und das Modell an sieben Tagen pro Woche zugänglich sind. Eröffnung ist im Dezember.