Basel umrahmt die Women’s Euro mit viel Musik und Tinguelys Klamauk

Keystone-SDA

Der Hauptaustragungsort Basel umrahmt die Frauenfussball-Europameisterschaften im Juli mit einer geballten Ladung an Musik und einem ausgedehnten Spiel- und Sportprogramm. Dazu kommen Filmvorführungen, Live-Podcasts, Public Viewing sowie Fantouren mit Tinguelys "Klamauk".

(Keystone-SDA) Basel habe mit den fünf Partien im St. Jakob-Park – darunter das Finalspiel – ein Traumlos gezogen, sagte Gesamtprojektleiterin Sabine Horvath am Dienstag an einer Medienkonferenz. Auch bei den Gruppenspielen mit der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Holland, Norwegen und Dänemark sei das Stadion praktisch bereits ausverkauft.

Wie beim Eurovision Song Contest soll auch die Women’s Euro mit einem Kulturprogramm umrahmt werden – allerdings über den längeren Zeitraum vom 1. bis 27. Juli verteilt.

Auf dem Barfüsserplatz werden vornehmlich Musikerinnen aus der Region quer durch das Pop-, Rock-, Reggae-, Soul und Hiphop-Spektrum führen. Die Namensliste reicht von Anna Rossinelli, über Nicole Bernegger bis zu La Nefera, wie die Programmverantwortliche Steffi Klär sagte.

Fussballoratorium im Stadtcasino

Musikalisch etwas abseits davon wird bereits am Donnerstag sowie am kommenden Dienstag im Musiksaal des Stadtcasinos in Kooperation mit dem Theater Basel, der Basel Sinfonietta und dem FC Basel ein Fussballoratiorium mit dem Titel «Der 7. Himmel» uraufgeführt. Auf der Besetzungsliste finden sich so bekannte Namen wie Beni Huggel, Beni Thurnherr und Danique Stein.

Das Historische Museum Basel will für die Women’s Euro in der Barfüsserkirche eine Pokalausstellung einrichten, während in der Fussball-Bar Didi Offensiv eine Fotoausstellung zu sehen sein wird.

Und das Museum Tinguely wagt nach einigen wetterbedingten Absagen in den letzten Jahren einen erneuten Versuch eines Auftritts von Jean Tinguelys fahrbaren Skulptur «Klamauk». Diese soll am Eröffnungs- und Finalspiel die Fanmärsche ins Stadion begleiten.

Während der Barfüsserplatz ganz im Zeichen der Musik stehen wird, soll sich der Messeplatz als grossen Spielwiese präsentieren: unter anderem mit einem Fussballfeld und einer zehn Meter hohen Rutschbahn.