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Baselbieter Initiative gegen digitale Geräte an Schulen eingereicht

Keystone-SDA

Die Volksinitiative "Keine digitalen Geräte in den ersten vier Primarschuljahren" ist eingereicht, wie die Baselbieter Landeskanzlei am Dienstag mitteilte. Das Komitee "Starke Schule beider Basel" hat gemäss eigenen Angaben 2529 Unterschriften gesammelt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Volksbegehren verlangt eine Änderung im kantonalen Bildungsgesetz. Demzufolge sollen Kinder an der Primarschule nicht mit digitalen Geräten wie Laptops, Tablets und Handys ausgerüstet werden. Erst im fünften Schuljahr soll in nur wenigen Lektionen pro Woche «ein punktueller Einsatz schuleigener Laptops oder Tablets» erlaubt sein, wie es im Initiativtext heisst.

Das Komitee argumentiert, das Kinder durch digitale Geräte abgelenkt würden und sich nicht auf die Lerninhalte konzentrieren könnten.

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