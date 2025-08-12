The Swiss voice in the world since 1935
Baselland stimmt über Ergänzungsleistungen und Naubrücke ab

Keystone-SDA

Das Baselbieter Stimmvolk entscheidet am 30. November, ob Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen (EL) mit Vermögen stärker zur Kasse gebeten werden. Dies hat die Regierung am Dienstag mitgeteilt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Landrat hatte Ende Juni einer entsprechenden Gesetzesrevision zugestimmt, aber das Vierfünftelmehr nicht erreicht. Der Regierungsrat beantragt mit der Revision, den Vermögensverzehr für alle EL-Beziehenden, die in Heimen und Spitälern leben, auf einen Fünftel des Reinvermögens zu erhöhen.

Zudem entscheidet das Baselbieter Stimmvolk Ende November über die rund 34 Millionen Franken teure, neue Naubrücke in Laufen. Die Brücke soll an einem neuen Standort zu stehen kommen. Gegen das vom Landrat abgesegnete Bauprojekt wurde in Laufen das Referendum ergriffen.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

