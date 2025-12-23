Basil Eidenbenz feiert Weihnachten mit Emma Thompson

Keystone-SDA

Der Zürcher Schauspieler Basil Eidenbenz wird dieses Jahr Weihnachten mit seiner Freundin und ihren Eltern in London verbringen und dort für Schwiegermama in spe - Hollywood-Star Emma Thompson - den Kochlöffel schwingen.

3 Minuten

(Keystone-SDA) «Weihnachten wird in meiner Familie nicht so gross gefeiert. Da geht man zusammen essen, wenn alle in Zürich sind. Bei der Familie meiner Freundin sieht das allerdings ganz an ders aus», sagt Basil Eidenbenz im Interview mit dem «Blick». Der Schauspieler lebt seit vielen Jahren in London und war schon an der Seite von Superstars wie Henry Cavill, Harrison Ford oder Emma Stone zu sehen. Das Weihnachtsfest verbringt er mit der Familie seiner Freundin Gaia Wise, Tochter von Greg Wise – und Oscarpreisträgerin Emma Thompson.

Schauspieler und Hobbykoch

Basil Eidenbenz ist nicht nur Schauspieler, sondern auch leidenschaftlicher Hobbykoch und hat lange in der Gastronomie gejobbt. «An Weihnachten koche ich für die Familie meiner Freundin ein Festmahl», verrät der Zürcher. Die kalte Jahreszeit geniesst Eidenbenz in seiner neuen Heimat London besonders. «Wir gehen inzwischen gar nicht mehr so gerne aus», verrät er. Zum einen, weil sie so ein schönes Zuhause mit Garten hätten und zum anderen, weil die Stadt so gross und chaotisch sei. Er und Freundin Gaia würden zwar mitten im Zentrum wohnen, doch: «Egal wohin man will, es dauert in jede Richtung 45 Minuten, um jemanden zu treffen. Vor allem, wenn es kalt draussen ist, machen wir uns gerne eine Tasse Tee, zünden das Cheminée an und setzen uns mit einem guten Buch vor das Feuer.» Das bedeute aber nicht, dass sie nicht gerne Zeit mit ihren Freunden verbrächten, betont der Schauspieler.

Kochte half in schweren berufliche Zeiten

Die Arbeit als Koch half Eidenbenz über schwere berufliche Zeiten hinweg. «Seit dem Brexit hat sich der englische Markt sehr vom europäischen distanziert, daher sind wir sehr nah an Amerika und Hollywood dran. Und wenn die streiken, streiken wir auch», erklärt der Zürcher. Fix in einem Restaurant zu arbeiten, wäre allerdings nichts für ihn. Trotzdem habe er in dieser Zeit viel gelernt. Sowohl wozu er körperlich fähig sei, als auch technisch: Tauben, Rehe, Hirsche und Hasen ausnehmen, zerteilen und filetieren. Was für viele wie ein Albtraum klingt, ist für Basil Eidenbenz beim Kochen eine Selbstverständlichkeit: «Ich finde, wenn man Fleisch essen will, muss man wissen, was dazugehört.» Wer sich von Basil Eidenbenz’ Kochkünsten überzeugen will, besucht am besten vom 21. bis 25. Mai 2026 seinen Stand am Kulturfestival Afro-Pfingsten in Winterthur ZH. Dort steht er zusammen mit James Sawkings im Einsatz. Der Chefkoch des Londoner Restaurants Straker’s ist dann auf Freelance-Basis in der Schweiz.