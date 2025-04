Basler Aeschenvorstadt soll umgestaltet werden

Keystone-SDA

Die Aeschenvorstadt und sechs weitere Gassen in der Innenstadt von Basel sollen erneuert werden. Die Basler Regierung hat dafür 23 Millionen Franken bewilligt. Vorgesehen sind in der Aeschenvorstadt breitere Trottoirs mit Alpnacher-Quarzsandsteinplatten.

2 Minuten

(Keystone-SDA) In der Aeschenvorstadt müssen gemäss Mitteilung vom Dienstag die Tramgleise und unterirdischen Leitungen für Energie, Wasser und Abwasser saniert werden. Die Erneuerung ist für Mitte 2027 bis Ende 2028 vorgesehen und kostet 17,4 Millionen Franken (ohne Sanierung der Leitungen). Vorgesehen sind in der Aeschenvorstadt unter anderem 13 neue Grünrabatten, Rundsitzbänke und zusätzliche Brunnen.

Die Tramhaltestelle Bankverein soll so umgestaltet werden, dass Fahrgäste künftig stufenlos ein- und aussteigen können. Die Haltestelle in Fahrtrichtung Innenstadt soll direkt am Bankverein liegen. Die Haltestelle Bankverein in Fahrtrichtung Aeschenplatz solle sich künftig aber näher beim Aeschenplatz befinden, so dass dahinter ein zweites Tram warten könne und kein Stau der Trams am Steinenberg entstehe, hiess es weiter.

Gassen sollen Basler Identität erhalten

Erneuert werden ferner das Imbergässlein, Pfeffergässlein, Schafgässlein, Steinenbachgässlein, die Stänzlergasse und der Lindenberg. Die Strassen sollen neu gepflästert werden. Dafür hat die Regierung 4,2 Millionen Franken bewilligt. Die Gassen würden so eine für Basel typische Identität erhalten, hiess es.

Für die Vorarbeiten an weiteren Umgestaltungen gemäss Gestaltungskonzept Innenstadt hat die Exekutive ausserdem weitere 1,3 Millionen Franken gutgeheissen.