Basler Budget 2025 voraussichtlich mit Überschuss statt Defizit
Das Budget des Kantons Basel-Stadt weist gemäss zweiter Hochrechnung voraussichtlich einen Überschuss von 29 Millionen Franken statt ein 16-Millionen-Defizit aus. Grund dafür sind unter anderem Steuereinnahmen, die höher als erwartet ausfallen, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Der Anteil an den direkten Bundessteuern (plus 78 Millionen Franken) sowie die Einnahmen aus den Unternehmenssteuern (plus 39 Millionen) fallen gemäss Hochrechnung höher aus als budgetiert. Die Steuereinnahmen von natürlichen Personen (minus 44 Millionen) und aus übrigen Steuerarten, etwa auf Erbschaften, Schenkungen und Grundstücken, sind hingegen tiefer.
Unter dem dem Strich resultiert eine voraussichtlich leichte Mehreinnahme bei den Steuern, wie es im Communiqué heisst. Über dem budgetierten Betrag liegt auch die Gewinnausschüttung der Basler Kantonalbank mit einem Plus von 44 Millionen Franken.
Prämienverbilligung fallen weniger ins Gewicht
Gleichzeitig zeichnen sich Mehrausgaben für den Kanton ab. Als Beispiele nennt die Regierung höhere Kosten bei der Sozialhilfe, Tagesbetreuung und Spitalbehandlungen. Weniger hoch als budgetiert fallen hingegen die Ausgaben für Prämienverbilligungen aus.
Die zweite Hochrechnung für das laufende Jahr basiert auf Zahlen von Ende August. Sie ist noch mit zahlreichen Unsicherheiten behaftet, wie die Regierung schreibt. Insgesamt veröffentlicht der Kanton drei Hochrechnungen pro Jahr. Die dritte und letzte wird im Dezember publiziert.