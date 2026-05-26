Basler Immobilien-Portfolio nimmt um 147 Millionen Franken zu

Keystone-SDA

Das Immobilien-Portfolio im Finanzvermögen des Kantons Basel-Stadt hat Ende 2025 rund 4,3 Milliarden Franken betragen. Es nahm gegenüber dem Vorjahr um 147,4 Millionen Franken zu, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Gründe für diesen Anstieg sind Käufe, Neubauten und Sanierungen. Zudem wirken sich Neubauten, Sanierungen sowie neue Baurechtsverträge und Umwidmungen aus dem Verwaltungsvermögen positiv auf das Ergebnis aus, wie es im Jahresbericht zum Immobilien-Finanzvermögen heisst. Die Gesamtrendite des Portfolios liegt 2025 bei 3,6 Prozent – mehr als im Vorjahr mit 2,5 Prozent.

Der Kanton schuf letztes Jahr 127 zusätzliche Wohnungen für das Wohnbauprogramm 1000+, wie es weiter heisst. Mit diesem Programm erstellt Basel-Stadt zwischen 2020 und 2035 über 1000 neue preisgünstige Wohnungen in Eigeninvestitionen.

Hoher Anstieg bei der Solarstrom-Produktion

Zu den Neuzugängen im letzten Jahr gehören das ehemalige Bürogebäude des Amts für Umwelt und Energie an der Hochbergerstrasse. Das Portfolio des Kantons umfasste letztes Jahr insgesamt 1080 bebaute und unbebaute Parzellen.

Auf den Dächern der Liegenschaften im Finanzvermögen wurde letztes Jahr gemäss Bericht deutlich mehr Energie produziert. Insgesamt fiel die Produktion von Solarstrom um 57,1 Prozent oder rund 828’000 Kilowattstunden höher aus als im Vorjahr.

Der enorme Anstieg geht auf die neu erstellten Photovoltaik-Anlagen «Im Rheinacker», an der Uferstrasse, am Hirtenweg sowie auf eine höhere Gesamteinstrahlung zurück. Die 2025 installierte Leistung deckt den Strombedarf von rund 650 Haushalten.