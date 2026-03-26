Basler Kulturbetrieb Sudhaus schliesst Ende 2026

Keystone-SDA

Der Kulturbetrieb Sudhaus in Basel schliesst Ende 2026 seine Tore. Die Pächter haben das Mietverhältnis mit dem Verein Warteck pp gekündigt. Es sei "keine für beide Seiten annehmbare Lösung" gefunden worden, teilte das Sudhaus-Team am Donnerstag auf seiner Webseite mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Daher hätten sie auf eine Verlängerung des Mietverhältnisses verzichtet. Als weitere Gründe fürs Aufhören nach rund fünf Jahren nennen die Pächter auch die «hohe Arbeitsauslastung» und «neue Perspektiven». Das Lokal wird bald ausgeschrieben, wie es weiter heisst.

Das Sudhaus im Kleinbasler Wettsteinquartier wurde 1889 als Teil der Brauerei Warteck gebaut. Seit 1993 wird es als Kulturhaus genutzt. Zurzeit finden unter anderem Partys, Konzerte, Vorträge, Poetry Slam sowie Film- und Schauspielvorführungen statt.