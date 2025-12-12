Basler Oscar-Preisträger Arthur Cohn mit 98 Jahren gestorben

Der Basler Oscar-Preisträger Arthur Cohn stirbt im Alter von 98 Jahren Keystone-SDA

Der Basler Filmproduzent und mehrfache Oscar-Preisträger Arthur Cohn ist am Freitag im Alter von 98 Jahren gestorben. Dies teilte seine Familie in einer Todesanzeige mit, die der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt.

(Keystone-SDA) Arthur Cohn hat für seine Filmproduktionen insgesamt sechs Oscars erhalten. Des Weiteren hat er einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood erhlaten, ist er dreifacher Ehrendoktor, darunter der Universität Basel, und Träger des höchsten französischen Ordens Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres. 2019 wurde Cohn in Berlin für Lebenswerk ausgezeichnet.

Arthur Cohn verbrachte seine Jugend- und Studienjahre in Basel. Danach arbeitete er mehrere Jahre als Journalist, unter anderem für die SRF-Radiosendung «Echo der Zeit» und dann folgte der schrittweise Einstieg ins Filmgeschäft.