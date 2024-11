Basler Pop-Preis 2024 geht an das Basler Drum’n’Bass-Duo QTB

Das Basler Drum’n’Bass-Duo QZB ist am Freitagabend mit dem mit 20'000 Franken dotierten Basler Pop-Preis 2024 ausgezeichnet worden. Der Jury nur vage bekannt, rutschten QZB als Publikumsnennung in deren Fokus, wie das Musikbüro Basel am Freitag mitteilte.