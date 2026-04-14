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Basler Regierung will Baudarlehen an Unispital umwidmen

Keystone-SDA

Die Regierung des Kantons Basel-Stadt beantragt dem Grossen Rat, einen bereits 2024 bewilligten Kredit für den Bau des Klinikums 3 des Universitätsspital Basel für die Refinanzierung des Kaufs des Claraspitals umzuwidmen. Dies teilte der Regierungsrat am Dienstag mit.

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(Keystone-SDA) Der Kredit beläuft sich auf 150 Millionen Franken, wie es heisst. Zudem soll der Rest eines gewährten Darlehens von 110,5 Millionen Franken für die Mitfinanzierung des Turms des Klinikums 2 vollständig ausgezahlt werden.

Gemäss Mitteilung soll der Investitionsplafonds «Darlehen und Beteiligungen» somit im Rahmen eines Nachtragskredits von insgesamt 239,5 Millionen steigen.

Nach dem Kauf des Claraspitals im Sommer vergangenen Jahres hatte das Universitätsspital auf den Bau des Klinikums 3 verzichtet. Über den Kaufpreis vereinbarten die beiden Spitäler Stillschweigen.

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