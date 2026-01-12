Basler Regierungspräsident übergibt den ESC an Wien

Keystone-SDA

Basel übergibt am Montagnachmittag den Eurovision Song Contest (ESC) offiziell an den diesjährigen Austragungsort Wien. Regierungspräsident Conradin Cramer überreicht dem neuen Gastgeber eine Fasnachtslaterne.

(Keystone-SDA) Wie bereits bei der Basler Eröffnungszeremonie im letzten Mai geht es auch diesmal nicht ohne Fasnacht: Eine kostümierten Gruppe mit Trommlern und Pfeiferinnen wird das Gastgeschenk durch Wien tragen. Sie wird dabei neben traditionellen Märschen auch Neuinterpretationen wie die ESC-Melodie spielen, wie das Basler Präsidialdepartement am Montagmorgen ankündigte. Cramer wird das Geschenk anschliessend dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig überreichen.

Auf der Laterne ist der letztjährige ESC-Gewinner JJ abgebildet. Der österreichische Sänger holte in der Basler St. Jakobshalle mit «Wasted Love» den Sieg und somit den ESC 2026 nach Wien. Auf der Rückseite der Laterne sind die Fasnachtsfigur Ueli sowie das Wiener Opernhaus und das Basler Münster zu sehen.

Mit dieser fasnächtlichen Stabübergabe tritt Basel ein letztes Mal in der Rolle als Host City des ESC auf, bevor Wien das Zepter übernimmt. Die österreichische Hauptstadt ist zum dritten Mal nach 1967 und 2015 Gastgeber der Musikshow.