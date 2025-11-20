Basler Restaurant Du Pont macht Terrasse zu einer Kunsteisbahn

Keystone-SDA

In Basel soll man diesen Winter mitten in der Stadt am Rhein eislaufen können. Dazu installiert das Restaurant Du Pont bei der Mittleren Brücke eine Kunsteisbahn auf seiner Terrasse, wie die Rhyschänzli-Gruppe am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Kunsteisfläche soll aus Glice-Platten bestehen, die Eis imitieren und keinen Strom und kein Wasser verbrauchen, wie es heisst. Damit solle ein Wintererlebnis für Gross und Klein geschaffen werden.

Ausserdem wird für jedes verbaute Glice-Panel ein Baum gepflanzt, wie die Gruppe schreibt.

Gemäss Mitteilung sind die Öffnungszeiten von Montag bis Freitag um 15 bis 20 Uhr und an Wochenenden von 13 bis 20 Uhr. Die Preise bewegen sich je nach Paket zwischen fünf und 22 Franken.