Baugesuch für Verwaltungszentrum Kaltbach SZ eingereicht

Keystone-SDA

Das kantonale Hochbauamt hat das Baugesuch für das neue Verwaltungs- und Sicherheitszentrum in Kaltbach bei Schwyz eingereicht. Die Fertigstellung des Grossprojekts ist Ende 2029 geplant, wie die Schwyzer Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Mit dem Neubau werden verschiedene Teile der kantonalen Verwaltung zusammengeführt. So etwa eine Polizeieinsatzleitzentrale für Schwyz und Zug, das neue Lokal der Stützpunktfeuerwehr Schwyz sowie Räume für den Rettungsdienst Schwyz. Der Kantonsrat und die Stimmberechtigten hatten das Grossprojekt im letzten Jahr bewilligt.

Das Baugesuch wurde bei der Gemeinde Schwyz eingereicht, die öffentliche Auflage beginnt am 5. Dezember, wie es weiter hiess.

Bei idealem Verlauf könnten die ersten Vorbereitungsarbeiten im Herbst 2026 starten, so die Staatskanzlei.