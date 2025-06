Baumkrone stürzt in Zofingen AG während Gewitter auf 15-Jährige

Keystone-SDA

Beim heftigen Gewitter am späten Sonntagnachmittag ist auf dem Heiterenplatz in Zofingen AG die Krone eines Baums auf eine 15-Jährige gestürzt. Ein Rettungshelikopter brachte die Jugendliche mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Spital.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Dies blieb nicht der einzige Gewitter-Einsatz: Auch an vielen anderen Orten rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste nach dem Durchzug der heftigen Unwetterfront aus. Bei der kantonalen Notrufzentrale gingen Meldungen von rund 70 Schadenplätzen ein, wie die Aargauer Kantonspolizei am Montag mitteilte.

So schlug gemäss Mitteilung ein Blitz im Waldgebiet bei der Schupfartfluh ein und verursachte ein Feuer, das die Feuerwehr löschte. Und auf dem Hallwilersee brach bei einem Segelboot der Mast. Die beiden Personen an Bord blieben unverletzt; das Boot wurde in den Hafen in Tennwil geschleppt.

Velo und Schuhe im Wald

In einem Waldgebiet oberhalb von Bözberg stürzte zudem ein Baum auf ein rotes Fahrrad mit blauem Anhänger. Da neben dem Velo ein paar Schuhe lagen, suchten Polizei und Feuerwehr nach einer möglicherweise verletzten Person.

Die Suche blieb erfolglos und musste wegen einer weiteren Gewitterfront abgebrochen werden. Drittpersonen haben gemäss Polizeiangaben eine Person gesehen, die den Wald nach dem Gewitter verlassen habe. Die Polizei sucht nun die Besitzerin oder den Besitzer des Velos – oder Personen, die Hinweise dazu geben können.

In den weiteren Fällen blieb es meistens bei umgestürzten Bäumen und überfluteten Kellern. Zudem wurden einige Dächer durch die starken Sturmböen abgedeckt, wie die Aargauer Kantonspolizei weiter festhält. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern.