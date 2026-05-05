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Behörden geben Entwarnung wegen Rauch in Riedt bei Erlen TG

Keystone-SDA

Die Behörden haben die Warnung vor starkem Rauch wegen eines Brands in Riedt bei Erlen TG aufgehoben. Verletzte gab es beim Brand in einer Gewerbehalle keine, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Thurgau am Montagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Feuer brach laut dem Polizeisprecher kurz vor 22 Uhr aus. Wegen des Rauchs forderten die Behörden des Kantons Thurgau die Anwohnerinnen und Anwohner zwischenzeitlich dazu auf, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Gegen 2 Uhr nachts gaben sie über den Warndienst Alertswiss Entwarnung.

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