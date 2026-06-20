Bei einem Brand in Oftringen AG explodieren mehrere Gasflaschen

Keystone-SDA

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Während eines Brandes auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in Oftringen sind am Freitagnachmittag mehrere Gasflaschen explodiert. Die Feuerwehr war gemäss der Polizei mit einem Grossaufgebot vor Ort. Die oberste Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

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(Keystone-SDA) Gegen 16 Uhr gingen bei der Notrufzentrale diverse Meldungen über einen Brandausbruch und Explosionen auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses ein, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Gasflaschen, die auf dem Dach gelagert wurden, explodierten wegen des Brandes.

Teile der Gasflaschen wurden weggeschleudert und beschädigten mindestens ein Fahrzeug, heisst es im Communiqué weiter. Am Dach und am gesamten Gebäude sei hoher Sachschaden entstanden.

Die Einsatzkräfte evakuierten alle Bewohnerinnen und Bewohner. Eine Person wurde zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Alle weiteren Personen blieben unverletzt.

Die oberste Wohnung ist zerstört

Am Abend konnten fast alle Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. An der Wohnung im obersten Stock entstand jedoch ein Totalschaden.

Weshalb es auf dem Dach, auf dem Bauarbeiten stattfinden, brannte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.