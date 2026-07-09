Bei Frontalkollision in Haag SG landen zwei Autos auf dem Dach
Bei einer Frontalkollision zweier Autos in Haag am Mittwoch haben sich beide Fahrzeuge überschlagen und sind auf dem Dach liegengeblieben. Ein 53-jähriger Mann ist gemäss der Polizei leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht worden. Der Sachschaden beträgt rund 30'000 Franken.
(Keystone-SDA) Aus noch unbekannten Gründen geriet das Auto eines 60-jährigen Mannes auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Dort kollidierte es frontal mit dem korrekt entgegenkommenden Fahrzeug eines 53-jährigen Mannes.
Durch den Zusammenprall kamen beide Autos von der Strasse ab, überschlugen sich und blieben gemäss Communiqué in einem Seitengraben auf dem Dach liegen. Während der 53-Jährige leicht verletzt wurde, blieb der 60-jährige Mann unverletzt.