Bei Frontalkollision in Haag SG landen zwei Autos auf dem Dach

Keystone-SDA

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Bei einer Frontalkollision zweier Autos in Haag am Mittwoch haben sich beide Fahrzeuge überschlagen und sind auf dem Dach liegengeblieben. Ein 53-jähriger Mann ist gemäss der Polizei leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht worden. Der Sachschaden beträgt rund 30'000 Franken.

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(Keystone-SDA) Aus noch unbekannten Gründen geriet das Auto eines 60-jährigen Mannes auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Dort kollidierte es frontal mit dem korrekt entgegenkommenden Fahrzeug eines 53-jährigen Mannes.

Durch den Zusammenprall kamen beide Autos von der Strasse ab, überschlugen sich und blieben gemäss Communiqué in einem Seitengraben auf dem Dach liegen. Während der 53-Jährige leicht verletzt wurde, blieb der 60-jährige Mann unverletzt.