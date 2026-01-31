Beide Lenker bei Frontalkollision in Sarmenstorf AG verletzt

Keystone-SDA

Bei einer heftigen Frontalkollision zweier Autos sind in der Nacht auf Samstag in Sarmenstorf AG beide Lenker verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Spital. Ein 35-jähriger Lenker war auf die Gegenfahrbahn geraten.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht auf der Fahrwangenstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Von Fahrwangen herkommend sei der Lenker in Richtung Dorfzentrum unterwegs gewesen. Dann sei er auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden. Die Kantonspolizei leitete Ermittlungen ein. Sie nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis vorläufig ab.