Beifahrer stirbt bei Selbstunfall im Berner Jura

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall im bernjurassischen Villeret ist am Donnerstagmorgen der Beifahrer eines Lieferwagens tödlich verletzt worden. Der 64-Jährige verstarb trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort. Der Lenker verletzte sich leicht und wurde in ein Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Der Fahrer kam kurz vor 07.50 Uhr aus noch ungeklärten Gründen im Bereich des Sergent-Waldes von der Passstrasse ab, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Dort kollidierte der Lieferwagen mit der Böschung und kippte auf die Seite.

Beim Verstorbenen handelt es sich laut Mitteilung um einen im Kanton Bern wohnhaften Portugiesen. Die betroffene Passtrasse blieb während mehrerer Stunden gesperrt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand von Ermittlungen.